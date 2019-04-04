«Русский Прадо» может стать «убийцей» УАЗ «Хантер»

Сегодня, 09:15 \\ Авто/Мото

УАЗ уже в следующем году собирается выпустить новый автомобиль, который ни в чём не будет уступать Toyota Land Cruiser Prado. Не исключено, что новинка окажет решающее влияние на судьбу другого «УАЗика».

Глава Sollers Вадим Швецов 1 апреля 2019 года анонсировал выход полноприводного рамного внедорожника, который он назвал «Русским Прадо». В его основу должна лечь новая платформа, но её не построят с нуля, а модернизируют архитектуру от УАЗ «Патриот». Именно поэтому новинку неофициально называют «Патриот-2020».

Машина станет комфортнее, безопаснее, а также более управляемой. Ради этого будет пересмотрена подвеска: спереди она станет независимой, а сзади рессоры заменят на пружины. Благодаря наличию сминаемых зон на раме автомобиль сможет справиться с краш-тестами EuroNCAP. Кроме того, модель предложат с новыми 2,0-литровыми моторами.

Очевидно, новинка будет во всём лучше нынешнего УАЗ «Патриот», поэтому его вскоре снимут с производства. Та же участь может постичь и УАЗ «Хантер». Внедорожник уже лишился версии с брезентовым тентом и дизельных агрегатов. Правда, недавно производитель вывел на рынок новую модификацию «Экспедиция», которая лучше подготовлена к бездорожью. Однако её стоимость в 994 900 рублей многие посчитали завышенной.

При этом популярность легендарной модели только падает. За весь прошлый год россияне купили всего 1 621 экземпляр УАЗ «Хантер», а «Русский Прадо» вовсе может стать «убийцей» этой модели. В отличие от «Патриота» автозавод не спешит модернизировать «Хантер». Разве что в этом году автомобиль получил кнопку «ЭРА-ГЛОНАСС» и ABS.

Также УАЗ недавно продлил ОТТС на «Хантер», поэтому он продержится на конвейере до 2022 года. Отметим, что машину сертифицировали как грузовик повышенной проходимости, чтобы не оснащать её подушками безопасности. С таким подходом УАЗ наверняка оттолкнёт последних покупателей и будет вынужден прекратить производство «Хантера».

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Автор - Алина Руднева
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