Новый внедорожник УАЗ получит детали от лимузинов Aurus

Наработки уже есть, однако запуск производства, скорее всего, начнется через год или даже два. Зато результат обещает составить конкуренцию новому Toyota Land Cruiser Prado.

В настоящий момент УАЗ, входящий в группу Sollers, ведет разработки не просто новой модели знаменитого «Патриота», а внедорожника нового поколения, при построении платформы которого будут использованы Aurus.

Руководитель группы Sollers Вадим Швецов уточнил, что в данный момент речь идет о гибридных силовых установках, а также современных электронных системах в помощь водителю при старте, трогании на подъем, преодоления глубокой топкой грязи и сугробов и прочее.

Преимущества всей этой прогрессивной «электронной архитектуры» можно оценить уже сегодня, например, в Toyota Land Cruiser Prado, цена которого превышает 3 миллиона рублей. Новинка от УАЗ ориентировочно будет стоит вдвое дешевле.