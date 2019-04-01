Новый внедорожник УАЗ получит детали от лимузинов Aurus

Сегодня, 20:00 \\ Авто/Мото

Наработки уже есть, однако запуск производства, скорее всего, начнется через год или даже два. Зато результат обещает составить конкуренцию новому Toyota Land Cruiser Prado.

В настоящий момент УАЗ, входящий в группу Sollers, ведет разработки не просто новой модели знаменитого «Патриота», а внедорожника нового поколения, при построении платформы которого будут использованы Aurus.

Руководитель группы Sollers Вадим Швецов уточнил, что в данный момент речь идет о гибридных силовых установках, а также современных электронных системах в помощь водителю при старте, трогании на подъем, преодоления глубокой топкой грязи и сугробов и прочее.

Преимущества всей этой прогрессивной «электронной архитектуры» можно оценить уже сегодня, например, в Toyota Land Cruiser Prado, цена которого превышает 3 миллиона рублей. Новинка от УАЗ ориентировочно будет стоит вдвое дешевле.

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Автор - Алёна Лескова
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