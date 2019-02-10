«Хочется сказать корейцам спасибо»: Владелец остался в восторге от новоприобретенного Hyundai Creta

Автомобилист пришел в восторг от новенького кроссовера – тот случай, когда владелец доволен каждой мелочью.

Автор канала My Life сов сем недавно приобрел переднеприводный Hyundai Creta в комплектации с мотором 2.0 мощностью 149 л.с. и автоматической трансмиссией. По габаритам владелец сравнил «Крету» с «Нивой», назвав ее корейским вариантом отечественного автомобиля и такой же «комфортной коротышкой».

Осматривая салон Hyundai Creta, хозяин просто рассыпался в похвалах: радоваться его заставляла буквально каждая небольшая деталь вроде регулировки рулевого колеса по вылету и по углу наклона, 3-уровневого подогрева сидений, 4-х подушек безопасности, удобной мультимедийной системы, информативной «приборки» и наличия множества электронных помощников водителя у «Креты». «Хочется сказать корейцам спасибо», – отметил он. Не смутило его присутствие «кочерги» под крышкой капота, как и не достаточно большой проем багажного отделения, компенсируемый, на взгляд автора, его вместительностью.

Что же касается поведения «Креты» на дороге, то и здесь владелец остался в восторге: он похвалил хорошую «рулежку», динамику, работу подвески и неплохую шумоизоляцию. «Едет на «ура»! Только плюсы, плюсы, плюсы», – заявил он. Хотя в комментариях довольны корейским бестселелром остались не все пользователи: «Самая некрасивая хендайка», – отметил один из подписчиков канала.