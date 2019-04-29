Печальный опыт покупки LADA Priora за 50 тысяч рублей: Блогеры рассказали о «гнилом» седане

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Покупка «живого» автомобиля за 50 тысяч рублей еще не гарантия его удовлетворительного технического состояния.

Решив сэкономить, блогеры популярного YouTube-канала «GVR AUTO SHOW» приобрели подержанную LADA Priora за 50 тысяч рублей в надежде довести ее «до ума», вложив еще немного. Однако были неприятно озадачены тем, каким на самом деле оказалось состояние «Приоры». Поняв, что они «попали на бабки», блогеры не растерялись и решили начать новый проект, заодно проверив свои способности и предоставив возможность пользователям выразить свое мнение относительно машины и их действий.

После того, как был «разобран» салон и снят большой «ковер», обнаружились сквозные прогнившие дыры. Пороги также были «гнилыми», поэтому заранее были закуплены новые усилители, пороги, задние арки, несколько листов для «подварки» пола, потратив 6300 рублей. Судя по реальным масштабам «гнили» днища, металла потребуется закупить еще на сумму около 3000 рублей. При этом сама работа «потянет» тысяч на 15 рублей, и это не считая уже закупленной на 5000 рублей «химии» для обработки «нового» металла. Переоформление авто обошлось в 7300 рублей. Можно представить, во сколько реально «выльется» эта LADA Priora.

«Это приора в топ комплектации с панорамным полом», «Подарите Флинтстоунам, она им в пору будет», - поддерживают блогеров пользователи сети.

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Автор - Алёна Лескова
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