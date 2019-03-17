Миф о ненадёжности Skoda Superb с турбомотором и DSG развенчал блогер

В конце прошлого месяца Skoda презентовала рестайлинговый Superb. Обзорщик решил напомнить о преимуществах и проблемах актуальной версии.

Автор канала Spah Family взял на тест-драйв автомобиль в исполнении Style с ценников 2 181 000 рублей. Данная машина приводится в движение 1,8-литровым 180-сильным мотором с турбонаддувом, работающим в паре с DSG7.

Также в России Skoda Superb доступен с 1.4 TSI мощностью 150 сил и 2.0 TSI, выдающим 220 или 280 «лошадей». В двух последних случаях предусмотрена «мокрая» коробка DSG6. Отметим, что «робот» с сухим сцеплением считается очень проблемным. Однако, как объяснил блогер, его «живучесть» во многом зависит от условий эксплуатации и отношения владельца.

Если эксплуатировать авто с такой КПП в московских пробках, может сгореть сцепление. Чтобы избежать проблемы, рекомендуется переводить коробку в мануальный режим. Также может ломаться мехатроник, это случается, если не заметить вовремя течь масла.

Помимо этого, многим кажется сомнительным ресурс турбомоторов, однако, как уверяет автоэксперт, после модернизации они стали «ходить» намного дольше. При этом владельцы Skoda Superb могут насладиться отличной динамикой.

Ещё одним плюсом модели стоит считать большой для этого класса дорожный просвет в 164 мм. Благодаря тому, что все топливные магистрали спрятаны, можно не бояться ехать по колее. Главным преимуществом «чеха», позволяющим оставить конкурентов далеко позади, является большой и функциональный багажник с обилием ниш и крючков. Его объём составляет 584 л, а со сложенными сидениями – 1 719 л.

В салоне Skoda Superb можно увидеть мультируль с подрулевыми лепестками, систему мультимедиа, которая синхронизируется с Android Auto и Apple CarPlay. Также автомобиль оснащён круиз-контролем, датчиками дождя и света, двухзонным климат-контролем, двухуровневым подогревом сидений и т. д.