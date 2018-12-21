Mercedes-AMG показал самый мощный мотор

Сегодня, 16:35 \\ Авто/Мото

Немцы разработали четырехцилиндровый двигатель с турбиной, производительности которого нет равных в мире среди серийных агрегатов.

Mercedes-AMG показал самый мощный мотор, и им будут оснащаться модели A 45 и CLA 45 Shooting Brake. Агрегат получил индекс M 139. Мощность 2-литрового агрегата в базовом исполнении составляет 387 л.с./480 Нм. В S-версии двигатель выдает тягу в 421 л.с./500 Нм (в диапазоне 5000-5250 об/мин). К слову, мощность предыдущего мотора M 133 составляла не более 381 л.с./475 Нм.

Новый мотор получил двухпоточный турбонагнетатель с электронноуправляемым перепускным клапаном. Двигатель развернут на 180 градусов – впуск находится спереди, а турбонагнетатель с выпускным коллектором – сзади. Валы компрессора и турбины получили роликовые подшипники – такое решение немцами уже применено в агрегате 4.0 V8 на AMG GT. Также мотор получил электрический водяной насос, систему старт-стоп и фильтр твердых частиц.

Мотор M 139 не просто так считается самой мощной турбированной «четверкой» в мире. Безусловно, существует много агрегатов помощнее, однако ни один из них не серийный – такие двигатели создавались или в тюнинг-ателье или для мелкосерийных автор. К примеру, японцы выпустили лимитированный Lancer Evolution X FQ-440 MR. Он оснащается мотором 2.0 отдачей 446 л.с./559 Нм. Машина вышла по случаю 40-летия продаж японской марки в Европе.

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Автор - Макс Обломов
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