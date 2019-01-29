В России отзывают кроссоверы BMW X7 2019 модельного года

Сегодня, 21:00 \\ Авто/Мото

О старте отзывной кампании баварского автопроизводителя сообщает Росстандарт, выявивший заводской брак в системе обеспечения безопасности водителя и пассажиров.

Дебютировавший в 2018 году и поступивший в продажу на российском рынке в апреле 2019 года новый полноразмерный кроссовер BMW X7 на поверку оказался не таким безопасным и высоконадежным, как о нем было заявлено. Росстандарт сообщает о высоком риске того, что в случае ДТП передние основные левая и правая подушки безопасности могут не сработать или раскрыться неполностью. Об этом сообщено производителю, который немедленно принял меры и организовал отзывную кампанию с целью диагностики и устранения дефектов за собственный счет.

Причиной подобного брака называется неправильная установка «подушек», однако это поправимо.

Всего с момента старта продаж нового BMW X7 в России было куплено 315 автомобилей, но не все они подлежат отзыву. Проверить можно в реестре Роскомнадзора (на сайте, в папке «Документы») по VIN-номеру. Если авто подлежит проверке, можно не дожидаться звонка из официального сервиса, а сообщить им самостоятельно, и они примут необходимые меры.

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Автор - Алёна Лескова
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