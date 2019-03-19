В честь 100-летия Bentley анонсировал 2 новых рекорда скорости, которые поставит обновленный Continental GT

Сегодня, 19:00 \\ Авто/Мото

Первый рекорд будет поставлен уже 20 июня при скоростном подъеме на гору Пайс-Пик, а второй будет рекордом скорости среди серийных машин.

Британская компания Bentley отпразднует свой 100-летний юбилей двумя рекордами скорости, которые установит доработанная модель спортивного купе Bentley Continental GT. Дебют новинки на гоночной трассе состоится уже 30 июня 2019 года на ежегодных соревнованиях по скоростному подъему спортивных авто на гору Пайс-Пик, США.

Длина маршрута составляет 20 км, а перепад высот 1500 м. В Bentley рассчитывают на то, что пилот Рис Миллен, который будет управлять новинкой, сможет достичь цели менее чем за 10 минут 26,9 секунд.

После этой победы, в которой уверен производитель, обновленный Continental GT примет участие в гоночных соревнованиях между серийными автомобилями и побьет очередной рекорд скорости.

Стандартная версия Bentley Continental GT оборудована 6-литровым мотором W12 на 365 л.с. и 900 Нм крутящего момента, и способна разгоняться до 100 км/ч всего за 3,6 секунды. При этом максимальная скорость спорт-купе составляет 333 км. Доработанная версия обладает более внушающими техническими характеристиками, которые пока держатся в секрете.

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Автор - Алёна Лескова
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