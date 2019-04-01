Более 9 000 LADA 4x4 отзовут из-за «поворотников»

Сегодня, 17:27 \\ Авто/Мото

О наличии дефекта у отечественного внедорожника стало известно сегодня, 7 июня. Производитель намерен бесплатно устранить его, о чём сказано в официальном документе, обнародованном в сети.

У нескольких экземпляров LADA 4x4 есть риск «разрушение боковых указателей поворота». Однако «АвтоВАЗ» не проведёт отзывную акцию в классическом представлении. Тест предписания, размещенного порталом «Лада Онлайн», гласит, что руководители предприятий дилерской сети должны исправить проблему с «поворотниками» в «Нивах», которые ещё не были реализованы, а также в авто, приехавших на ремонт или плановый техосмотр.

В проблемных автомобилях заменят оба боковых указателя поворота и уплотнители БУП. Работы будут проведены за счёт автопроизводителя. Под «отзыв» попадают 9 074 внедорожника LADA 4x4, список их VIN-номеров есть в приложении к предписанию.

 

Напомним, в конце прошлого года «АвтоВАЗ» отзывал 3 300 единиц LADA 4x4. У дефектных автомобилей появлялась трещина на торце рулевого вала. Совсем недавно отечественная компания провела сервисную акцию из-за дефекта сварного шва рулевого управления у LADA Xray. Под отзыв попало более 900 хэтчбеков.

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Автор - Алина Руднева
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