Реальный драг-баттл между Volkswagen Jetta и «девяткой» показали в сети

На что реально способно старое авто с немалым пробегом и «отсталыми» по современным меркам техническими характеристиками показали владельцы «Джетты» и «девятки».

На YouTube-канале «GVR AUTO SHOW» появилось видео оригинального, «живого» формата, дающего более детальное представление о том, какое авто с большим пробегом выбрать. Автомобилисты сравнили в действии свои машины - Volkswagen Jetta и ВАЗ-2109.

Гонку по прямой начали с подготовки машин, которая была проста: долили литр масла на двоих. «Джетта» завелась лучше, чем «девятка», однако ВАЗ-2109 имел больше шансов на успех, так как пребывал в более удовлетворительном техническом состоянии. Старты на светофорах по дороге на трассу для состязания показали преимущество «девятки», однако позже «Джетте» необходимо больше времени на разгон, хотя на скорости больше 100 км/ч авто начинает «болтаться» по дороге и теряет стабильность, тогда как в «ВАЗе» становится «страшно» уже при 90 км/ч.

Тем не менее, ВАЗ-2109 в драг-заездах выиграл, но в итоге перестал заводиться – пришлось применять народный способ «с толкача», тогда когда старенькая «Джетта» завелась без проблем.

«Немцы надёжные!», - заявляют одни пользователи. «Девятос топ, валит пушка!», - спорят другие.