«Как будто на бензопиле едешь»: Что не так с KIA Rio 3 рассказал блогер

Обзорщик поведал о минусах машины, а также о том, на чем корейцы экономили, продавая ее в России.

На YouTube-канале KVIRING DRIVE появился сюжет, в котором блогер рассказал, что не так с KIA Rio 3. Эта машина очень популярна в России, однако у нее есть неприятные моменты, начиная с «жадности» производителя, отразившейся на автомобиле, и заканчивая техническими недочетами. К примеру, в машине вместо пневмоупоров капота используется кочерга. Кроме того, ранние версии модели предлагались в РФ без шумоизоляции капота, и обзорщик пристыдил корейцев за такую экономию. Еще одним проявлением жадности KIA автор назвал отсутствие крышки двигателя в Rio 3, хотя в других странах модель продается с крышкой. Также машину не красят ничем не скрытые сварочные швы на дверях авто.

По словам блогера, со 123-сильным мотором 1.6 в KIA Rio 3 «как будто на бензопиле едешь». Автор пояснил, что этот двигатель нужно постоянно «крутить» на высоких оборотах, чтобы он давал хоть какую-то динамику, и «рёв» агрегата слышен в салоне, что понижает акустический комфорт. Кроме того, мотор – цепной, и звук цепи тоже слышен. Еще одним недостатком силовой установки Rio 3 блогер назвал алюминиевый блок. За счет него двигатель быстро нагревается, однако и остывает он стремительно, что далеко не всегда удобно зимой. Так или иначе, автор признал, что мотор 1.6 третьего «Рио» долговечен при правильной эксплуатации. Еще автор посетовал на то, что в более поздних версиях машины стали устанавливать уменьшенный аккумулятор, ресурс которого существенно короче его более емкого предшественника.

К слову, третий KIA Rio блогер считает лучшей версией модели, в которой еще нет столько ненужного маркетинга, сколько в новом поколении машины. Автор посетовал на то, что корейцы из года в год «совершенствуют» мотор, который был разработан в Mitsubishi много лет назад, делая установку только хуже – на Rio 4 ее ресурс и надежность меньше, чем на «тройке». Кроме того, в четвертом «Рио» корейцы не обошлись без обмана потребителя. К примеру, маркетологи утверждают, что машина стала просторнее за счет увеличения на 3 см. Однако блогер утверждает, что салон авто практически не изменился, а прибавку в размере обеспечил увеличенный бампер.