Близится дебют: Компания Mercedes-Benz показала тизеры нового кроссовера GLB-Сlass

Сегодня, 04:00 \\ Авто/Мото

«Младший брат» Mercedes-Benz G-Class оказался 7-местный и не таким угловатым, как предполагалось ранее.

О не самом лучшем экстерьере для нового Mercedes-Benz GLB начали говорить, когда свет увидели шпионские снимки немецкого внедорожника с первых тестовых заездов. В тот момент чересчур ломающиеся линии дизайна и общую угловатость не критиковал только ленивый, однако сейчас стало ясно, что весь негатив улетел «в молоко».

Тизерные снимки Mercedes-Benz GLB дают понять, что в экстерьере автомобиля были использованы плавные линии оформления без резких переходов, а раскрытая водительская дверь кокетливо демонстрирует малую часть внутреннего убранства премиального SUV.

Мягкая подсветка, огромная приборная панель, большой сенсорный дисплей головного устройства – лишь малый список того, что поменялось в новом GLB. Несмотря на это, до полноценного Mercedes-Benz Gelandewagen удлиненному кроссоверу ещё очень далеко, но разработчики, судя по всему, и не стремились добиться такой схожести: 7-местный салон и показанный интерьер делают «немца» схожим с кроссоверами A-class.

В движение новый Mercedes-Benz GLB будет приводиться 2,0-литровым 4-цилиндровым турбомотором, над модификацией которого на данный момент работают специалисты компании AMG. Тизерные снимки дают понять, что близится полноценный дебют автомобиля, премьера которого изначально должна была состояться этим летом.

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Автор - Алекс Ройзман
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