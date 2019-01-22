Серьезное обновление: Renault представила свежую генерацию кроссовера Koleos

От своей стандартной версии новый автомобиль будет отличаться рядом доработок.

В первую очередь Renault Koleos, переживший глубокий рестайлинг, получит обновленную решетку радиатора, несколько поменявшую форму и уменьшившуюся в размерах. Ещё одно отличие заключается в появлении множества хромированных элементов и стильных колесных дисков, выполненных в двух цветах – разработчики постарались придать кроссоверу внешний вид, присущий стилистике французского бренда.

Отныне в базовой версии Renault Koleos 2020 модельного года будут устанавливаться светодиодные дневные ходовые огни, а в интерьере модели стоит отметить повышенную заботу о комфорте водителя и пассажиров кроссовера, выражающуюся в более мягкой пластиковой отделке, новой мультимедийной системе с большим сенсором, который будет поддерживать Apple CarPlay.

Под капотом обновившегося Renault Koleos также произошёл ряд доработок. На смену устаревшему 1,6-литровому мотору пришел 1,9-литровый дизель на 148 «лошадок», которым будет оснащаться базовая комплектация кроссовера, а в «люксе» на автомобиль установят 2,0-литровый, 187-сильный дизельный агрегат. Ценники нового Renault Koleos станут известны уже в июле, а продажи начнутся к осени.