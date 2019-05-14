Если нет толщиномера: Как купить «небитую некрашенную» Toyota Camry показал блогер

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Специалист на примере седана 2016 года рассказал о моментах, на которые стоит обратить внимание, чтобы не приобрести «автохлам» на «вторичке».

На YouTube-канале «Максим Автоэксперт 38» опубликован ролик, в котором блогер показал, как купить «небитую некрашенную» Toyota Camry. Порой недобросовестным продавцам удается скрыть прошлое машины, а по внешним признакам авто, без специальных знаний, не всегда можно понять, попадало ли оно в ДТП или перекрашивалось. Однако, даже если нет толщиномера, по некоторым признакам все-таки можно заметить проблемную машину.

По словам эксперта, у Toyota Camry 2016 года есть хромированные молдинги на дверях. Они должны быть одной линией и, если она неровная между дверями, значит они по той-или иной причине снимались и перекрашивались. Еще нужно смотреть на заводскую защитную пленку над задней аркой на крыле. Если ее нет, значит крыло перекрашивалось. Еще на перекраску могут указывать болты, удерживающие тот или иной элемент машины. Если у них нарушена огранка, значит они снимались.

В моторном отсеке машины стоит обратить внимание на разного рода крепежи. Они должны быть целыми, а болты – не «слизанными». Порой при ударе пластиковые крепления фар ломаются, и их потом паяют, что тоже видно невооруженным глазом.

Так или иначе, без толщиномера автомобиль лучше не осматривать, так как с ним гораздо проще увидеть перекрашенные места кузова. Кроме того, прибор позволит обнаружить тем места, на которые нанесена шпатлевка, скрывающая деформацию. К примеру, толщина нормального слоя краски – не менее 100 микрон в случае с обсуждаемой Toyota Camry. Но если слой – примерно 900 микрон или более, это не краска, а шпатлевка.

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Автор - Макс Обломов
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