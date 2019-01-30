Стоит ожидать турбомотор: Внешность новой KIA Optima рассекретили на рендерных снимках

По мнению дизайнеров, автомобиль ожидают перемены не только в экстерьере.

По крайней мере, так считают мастера из автопортала «Колеса.ру», рассекретившие внешность новой KIA Optima на своих рендерных снимках. Дизайнеры предположили, что корейский автомобиль, переживший недавно очередной рестайлинг, в 2020 году предстанет перед публикой, получив целый ряд различных важных доработок.

В первую очередь речь идёт о решетке радиатора, которая незначительно уменьшится. Также поменяют форму зеркала заднего вида – скорее всего, их будут устанавливать на ножках, а передние двери новой KIA Optima оснастят небольшими глухими «форточками», призванными уменьшить площадь слепых зон во время езды.

Задний номер, скорее всего, «переедет» чуть ниже на бампер, а с крыльев исчезнут декоративные вставки. В остальном же KIA Optima внешне останется такой же узнаваемой, а вот что касается силовых установок, то тут уже возможны варианты. Специалисты предполагают, что под капотом корейской новинки стоит ожидать появления 1,6-литрового турбомотора на 200 «лошадок», агрегирующего с 8-ступенчатой автоматической КПП или же 7-диапазонным «роботом».