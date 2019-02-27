«Скромный» апдейт: Показан суперседан Jaguar XE SV Project 8 Touring

Сегодня, 14:45 \\ Авто/Мото

Под капотом модели расположился двигатель на 600 л.с. Лимитированная новинка выйдет в количестве 15 единиц.

Британскими машиностроителями показан суперседан Jaguar XE SV Project 8 Touring. Автомобиль получил «скромный» апдейт – его внешность немного упростили за счет менее агрессивного сплиттера. Кроме того, машина получила другое карбоновое антикрыло на небольшом фиксированном спойлере. Цветовую палитру седана представляют четыре решения. Салон авто – четырехместный (стандартный Jaguar XE SV Project 8 в трековой версии предлагался двухместным).

Моторный отсек Jaguar XE SV Project 8 Touring занимает агрегат 5.0 V8 мощностью 600 л.с./700 Нм. Двигатель разгоняет седан до 100 км/ч за 3,5 с, а «потолок» машины составляет 300 км/ч. Мотор сочетается с 8-АКПП, которая переключает передачи за 0,2 с. Автомобиль оснащен карбон-керамическими тормозами и регулируемой повдеской.

Сколько будет стоить новый Jaguar XE SV Project 8 Touring, и для каких рынков он предназначен, пока не сообщается. Но можно не сомневаться, что его ценник будет выше, чем у стандартного седана, который продается за 149 995 фунтов стерлингов (более 12 млн рублей).

К слову, Jaguar XE SV Project 8 поставил рекордное время прохождения Нюрбургринга – 7 минут 21,23 секунды. Данный показатель сделал автомобиль лучшим среди дорожных седанов, испытанных легендарным треком, и оставил позади предыдущего рекордсмена – Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio с его результатом в 7 минут и 32 секунды.

Поделиться новостью:
Автор - Макс Обломов
Главное за неделю

KIA представит новый глобальный кроссовер KIA Seltos уже в июне

 Новинка появится в России в 2020 году.

Новый кроссовер Toyota RAV4 выйдет на рынок уже осенью 2019 года

Официально объявлено о сроках старта продаж новинки, дебютировавшей еще в марте 2018 года...

«Кошечка» KIA Sportage через 5 лет эксплуатации: Владелец поделился впечатлениями

«Откатав» на автомобиле 5 лет, автовладелец знает о своей «тачке» все.

«Большой шаг вперед, но есть нюанс»: Главные проблемы KIA Sportage с пробегом назвал эксперт

Блогер считает, что данный автомобиль весьма хорош, хоть и не лишён серьезных недостатков.

Ждём в России: Эксперты назвали автомобильные новинки, которые выйдут на рынок летом

Некоторых из них с нетерпением ждут россияне.

Премиальная копия Chevrolet Captiva: К индийским дилерам приехал внедорожник MG Hector

Что примечательно, новая генерация самого Chevrolet Captiva пока не появилась в продаже,...

В Тульской области открыт автомобильный завод Haval

Китайский машиностроительный гигант Great Wall вложил в предприятие полмиллиарда долларов.

Военный «УАЗ-469» предстал в новом стильном и брутальном облике – теперь это UAZ Bor

Сеть всколыхнули рендерные изображения легендарного внедорожника по проекту независимого...

Haval H6 разочаровал владельца слабым сцеплением

Уже на пробеге 14 500 км у китайского кроссовера сломалось сцепление. Гарантия на этот...

«Опять капиталим»: О проблемном двигателе KIA Sportage рассказал эксперт

Механику на ремонт в очередной раз приехал «кореец» с мотором G4KD, потому он решил...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ