Шины будущего: Концерн GM совместно с Michelin приступил к разработке безвоздушных покрышек

Сегодня, 12:33 \\ Авто/Мото

В планах двух известных брендов – выпуск инновационной резины в серийную продажу уже через 5 лет.

Именно к 2024 году концерн General Motors, работающий совместно с популярнейшим производителем Michelin, планирует выпустить настоящие шины будущего – безвоздушные покрышки, в основе разработки которых будет лежать уникальная технология Michelin UPTIS.

Данная технология, по словам создателей, позволит производить шины, которые не будут нуждаться в воздухе благодаря своим необычным материалам изготовления, а также крайне нестандартной структуре. Речь идёт об использовании как классических резиновых композитов, так и фирменной стекловолоконной смолы.

Этот метод, считают представители компании GM, позволит не только экономить сырьё, но и уменьшит негативное экологическое влияние производства, снизив количество вредных отходов. Первые испытания должны состояться уже в этом году, а опытным образцом для безвоздушных шин станет электрокар Chevrolet Bolt EV.

Вице-президент General Motors Стив Кифер считает, что данная технология имеет все шансы произвести революцию в сфере автомобильных покрышек, ведь она позволит игнорировать незначительные проколы во время езды, а также в целом будет проще в эксплуатации.

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Автор - Алекс Ройзман
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