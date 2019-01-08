Больше, мощнее, эффективнее: KIA Sorento 2021 модельного года заметили на тестах

Дорожные испытания для новинки, выход которой запланирован на следующий год, устроили в Швейцарских Альпах.

Компания KIA усиленно хранит молчание по поводу подробностей о своей новой модели KIA Sorento, однако фотошпионы сумели запечатлеть на первых дорожных тестах прототип кроссовера, облаченный в плотные слои камуфляжа. Впрочем, корейский бренд даже здесь позаботился о том, чтобы люди не увидели лишнего – на задней части автомобиля можно обнаружить внушительную накладку, призванную скрыть реальные габариты кроссовера.

Это не мешает сделать некоторые выводы об экстерьере KIA Sorento, в котором можно отметить более угловатые линии кузова, а также ярко выраженную плечевую линию, которая проходит прямо под боковыми окнами. Можно обнаружить сходства передней части «Соренто» и нового Ford Explorer, но это всё, опять же, из-за камуфляжа.

Журналисты уже предполагают, что габаритные размеры KIA Sorento должны стать больше, чем у его предшественника, а силовые установки – мощнее и эффективнее, однако на данный момент остается лишь гадать, каким именно станет корейский конкурент Toyota Highlander и Hyundai Santa Fe.