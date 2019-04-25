«Ад или роскошь?»: Насколько новая LADA 4x4 подходит для больших городов – блогер

Автомобилист из Москвы решил объяснить, реально ли с комфортом передвигаться на «Ниве» по Златоглавой.

Блогер Сергей Романов снял небольшой обзор, в ходе которого поделился своими впечатлениями о том, как LADA 4x4 справляется с жизнью в больших городах. По словам водителя, вопреки всем критикам, «Нива» – не так уж и плоха. Отечественному внедорожнику хватает динамики для того, чтобы чувствовать себя нормально как в плотном городском потоке, так и на скоростных автобанах, а расход у машины в целом – достаточно скромный.

В среднем, при учете преимущественной езды по пробкам, LADA 4x4 «съедает» до 12 литров на 100 км, при этом водитель уточняет, что выше 85-90 км/ч он не гоняет, потому и расход не слишком высок. Но даже такие показатели автомобилиста очень радуют, ведь до этого он ездил на ВАЗ-2105, которую назвать шустрой у него не получалось совсем никак.

«В потоке мы ни от кого не отстаём, вполне нормально едем, никак не в пенсионерском режиме. Ад или роскошь? Скажем так, никаких проблем с Нивой в большом городе у меня нет», – заканчивает обзор автомобилист откровенной похвалой в адрес LADA 4x4, уточняя, что она и в обслуживании очень доступна, потому не возникает проблем с тем, чтобы купить для неё те или иные запчасти.