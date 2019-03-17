От «Дастера» до «Арканы»: ТОП-5 доступных полноприводных кроссоверов с «автоматом» назвали эксперты

Сегодня, 18:03 \\ Авто/Мото

Что примечательно, кроссоверы компании Renault оказались на обоих полюсах рейтинга.

Полный привод и автоматическая коробка передач – общепризнанные опции, которые максимально востребованы среди отечественных автомобилистов. Водители считают, что данное сочетание обеспечивает выбранному внедорожнику или кроссоверу отличную проходимость, недосягаемую для моноприводных SUV.

Эксперты решили составить список из 5 самых доступных полноприводных кроссоверов с АКПП, дабы потенциальные покупатели знали, из чего им выбирать. Замыкает рейтинг Renault Arkana. Амбициозное кросс-купе за 1 499 990 рублей появилось на российском рынке совсем недавно и уже успело обрасти неоднозначными отзывами, и предполагается, что уже в ближайшем будущем данная модель снизит цену, поднявшись на несколько ступеней списка.

За «Арканой» идёт японский кроссовер Nissan Terrano, стоимость которого на данный момент составляет 1 219 тысяч рублей. Посередине списка расположился ещё один Renault – модель Kaptur с полным приводом и 5-ступенчатой трансмиссией обойдется покупателям в 1 189 тысяч рублей.

«Серебро» достаётся Hyundai Creta. Корейский кроссовер совсем не на много опередил своего конкурента, ведь его ценник равен 1 185 тыс. р. Наконец, первое место в ТОП-5 доступных полноприводных кроссоверов с «автоматом» предсказуемо занимает Renault Duster, с внушительным отрывом от «Креты». За популярного «француза» просят 1 033 тысячи рублей.

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Автор - Алекс Ройзман
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