Китайский машиностроительный гигант Great Wall вложил в предприятие полмиллиарда долларов.

В Минпромторге РФ сообщили, что в Тульской области открыт автомобильный завод Haval. Глава российского ведомства Денис Мантуров заявил, что предприятие является стратегическим шагом Great Wall к полномасштабной локализации сборки китайских машин в России.

Известно, что на тульской площадке будут выпускаться не только автомобили. Ожидается, что на предприятии наладят выпуск моторов, трансмиссий, АКПП, компонентов салона, элементов экстерьера и основных материалов.

Первым китайским автомобилем, который станет на конвейер под Тулой, будет Haval F7. Машина будет предлагаться россиянам в версиях Comfort, Elite и Premium. Минимальная стоимость кроссовера составит 1 449 000 рублей, о чем накануне сообщили на торжественном открытии завода.

На предприятии будет выпускаться модели Haval H2, H6 Coupe, H8 и H9. Уровень их локализации составит 70-75%. Изначально завод будет выпускать примерно 30 тысяч машин в год, но со временем эта цифра вырастет до 150 тысяч автомобилей.

Напомним, компания Great Wall создала бренд Haval исключительно для выпуска кроссоверов и внедорожников. Он появился в 2013 году, и за первый год своего существования его продукция разошлась по Китаю тиражом в 279 764 единиц.