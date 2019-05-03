«Хоть что поставь – всё равно украдут»: Проблему защиты Toyota RAV4 от угона обсудили в сети

Автолюбители пожаловались, что не видят смысла ставить дорогую «сигналку» на кроссовер, ведь «увести» его смогут даже с ней.

В сообществе водителей Toyota RAV4 подняли очень важный вопрос – один из автомобилистов приобрел себе нового «Равчика» и решил озаботиться вопросом о его безопасности: «Как защитить новое авто от угона? Что ставить и сколько это примерно обойдется?». Мнения владельцев популярного японского кроссовера на этот счёт кардинально разделились.

Кто-то считает, что для полноценной защиты Toyota TAV4 от угона необходимо оснастить его электромеханическим замком на капот и подвести на него управление от выбранной сигнализации. Также следует озаботиться блокировкой диагностики, а в целом, по словам автомобилиста, одни только запчасти, необходимые для «правильной» защиты, могут обойтись водителю в 25 000 рублей, и это без учета самих работы.

Впрочем, большая часть владельцев Toyota RAV4 считают, что у их автомобиля есть определенные проблемы с защитой. Они убеждены, что по-настоящему ничто не спасёт «японца» от угона, если за дело возьмутся профессионалы. При этом единственным спасением в таком случае, уточняют автолюбители, назвать можно лишь использование страховок КАСКО и ОСАГО, которые смогут возместить угнанный японский внедорожник.

«Хоть что поставь – всё равно украдут», «Ничего не поможет, может только процесс затянется минут на 5!», «Даже от супер охраны не будет эффекта, если её кто-нибудь закажет», – неутешительный итог подвели комментаторы в сети.