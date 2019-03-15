Быстрее, чем McLaren P1 GTR: Компания BAC показала тизер нового спидстера Mono

Сегодня, 15:46 \\ Авто/Мото

Полноценная презентация суперкара состоится уже в июле, на фестивале скорости в Гудвуде.

Британская компания Briggs Automotive Company решила подразнить публику, представив ей на обозрение небольшое тизерное видео, в рамках которого был показан новый спидстер BAC Mono. Данная модель станет следующей генерацией актуального одноименного суперкара, выпущенного в 2017 году.

Видеоролик не позволяет рассмотреть какие-либо детали автомобиля, помимо его бокового силуэта, однако уже можно сделать вывод о том, что форма кузова не будет слишком сильно отличаться от предыдущей модели BAC Mono – всё те же плавные линии, сочетающиеся с большим наружным воздухозаборником, который больше подошел бы болидам гоночной серии «Формула 3».

Стоит напомнить также, что под капотом стандартного BAC Mono располагался 301-сильный 2,5-литровый агрегат, позволяющий двигателю выдавать до 8000 оборотов в минуту и делая его быстрее, чем прославленный McLaren P1 GTR. В качестве трансмиссии для автомобиля предлагалась 6-ступенчатая секвентальная коробка передач от Hewland.

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Автор - Алекс Ройзман
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