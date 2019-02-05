Обновленный кроссовер Changan CS75 обзавелся более обширным списком функций

Недавно китайская компания Changan объявила о выходе на рынок рестайлингового кроссовера Changan CS75. Интересно, что новинка мало чем отличается от нынешней версии, но получила более расширенный функциональный перечень.

Сообщается, что поднебесный паркетник обзавелся 18-дюймовыми колесными дисками, камерой заднего обзора, системой контроля мертвых зон и другими ассистентами. Что касается внешнего облика Changan CS75, то он не изменился – здесь привлекает хромированная решетка с логотипом марки, линзованные галогеновые фары и задняя часть, которую позаимствовали от прежней генерации китайского кроссовера.

В салоне модернизированного Changan CS75 стоит выделить мультифункциональный руль, кожаные сиденья, систему курсовой устойчивости ESC, электрорегулировки внешних зеркал, мультимедийный центр с 8-дюймовым тачскрином с поддержкой мобильных гаджетов.

Силовые параметры новинки не изменились – Changan CS75 после рестайлинга по-прежнему будет предлагаться с 1,5-литровым 170-сильным турбодвигателем и 6-позиционной АКПП от Aisin. В КНР за модернизированного «китайца» придется выложить от 149 800 юаней или 1 410 000 рублей.