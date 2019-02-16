«Нажатие на газ не даёт толку»: О проблемах с LADA Granta при работе в такси рассказал водитель

Сегодня, 04:00 \\ Авто/Мото

Таксиста несколько разочаровывает обилие проблемных моментов, связанных с «народным автомобилем».

На своём канале «Я таксую» водитель LADA Granta решил пожаловаться на основные недостатки, которые он заметил за долгий период эксплуатации своей машины. В первую очередь, он раскритиковал работу компрессора автомобиля. Он настолько слабый, что начинает очень шумно работать, стоит лишь попытаться набрать скорость, что постоянно становится причиной для того, чтобы ехать медленнее, а ведь для таксиста это – серьезный недостаток.

«Чуть что – сразу клюёт носом, особенно на поворотах, когда так и хочется подбавить газу. А на деле выходит, что нажатие на газ вообще никакого толку не даёт», – возмущается автомобилист. Ещё одна проблема LADA Granta уже не так сказывается на работе в такси, однако же всё равно водителю хочется, чтобы её не было.

Речь идёт о кондиционере. Работает он в принципе неплохо, воздух всегда холодный, однако в особо жаркую погоду автомобилист начал замечать, что включение «кондёра» приводит к просадкам напряжения, из-за чего даже USB-разъёмы работают неправильно. Мало того – под ковриками в конце дня собирается слишком много конденсата, и комментаторы в сети убедили владельца LADA Granta, что и здесь виноват исключительно кондиционер.

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Автор - Алекс Ройзман
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