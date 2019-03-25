О проблемах подержанного Nissan Juke подробно рассказал блогер

Японский кроссовер с пробегом продолжает радовать своей внешностью, но не застрахован от недостатков.

Пользующийся востребованностью на российской «вторичке» Nissan Juke предлагается в достаточном количестве, но автолюбителей волнует вопрос о целесообразности покупки подержанного автомобиля. Блогер с YouTube-«АВТО ПЛЮС» подробно рассказал о проблемах японского кроссовера со «вторички».

На отечественном рынке подержанных автомобилей Nissan Juke можно приобрести с ограниченным числом модификаций. Самыми распространенными версиями «Жука» являются автомобили, получившие под капот 1,6-литровый «атмосферник» с отдачей 94 и 117 лошадиных сил с МКПП. Но встречаются и турбированные варианты японского кроссовера с двигателями 1,6 литра с мощностью 190 и 200 «лошадок», работающие как с «механикой» и вариатором.

Первый агрегат достаточно ремонтопригоден и надежен, а его ГРМ способна прослужить больше 250 000 км, но и он не застрахован от недостатков – при морозе агрегат сначала снижает скорость, а потом глохнет из-за замерзания дроссельного узла. Второй мотор тоже надежен и имеет усиленную цепь ГРМ, но при холодной походе у него промерзает магистраль вентиляции картера.

МКПП на «Жуке» не доставит хлопот, а при замене масла при 90 000 км можно избежать шума подшипников первичного вала. Вариатор до капитального ремонта может выдержать пробег в 200 000 км.

Еще одним недочетом Nissan Juke с пробегом блогер назвал некачественное ЛКП, из-за чего на кузове появляются сколы и «рыжики». При покупке подержанного варианта японского кроссовера нужно тщательно осмотреть нижние кромки дверей, а в багажнике коррозия затрагивает сварные швы возле задних фар.