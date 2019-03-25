«Ждет своего часа»: В сети опубликовали свежую информацию о новом LADA 4x4

На просторах интернета появилась свежая информация о новейшем LADA 4x4. Об этом сообщают специализированные СМИ, ссылаясь на главу отдела продаж «АвтоВАЗ» Фабьена Гульми.

Интересно, что закончился спор о том, каким будет новое поколение LADA 4X4 – универсальным внедорожником или городским кроссовером. Отмечается, что новый автомобиль сохранит вседорожный силуэт и не станет кроссовером, но сроки выхода новинки на рынок пока засекречены.

По словам Гульми, для подготовки LADA 4x4 необходимо не два года, но и не десять лет. Помимо того топ-менеджер отметил, что внедорожник «ждет своего часа». Таким образом, серийную «Ниву» новой генерации придется ждать примерно пару лет, что подтвердил глава «АвтоВАЗ» Ив Каракатзанис еще на Московском автосалоне в августе прошлого года, где дебютировал прототип LADA 4x4 Vision.