«Большой шаг вперед, но есть нюанс»: Главные проблемы KIA Sportage с пробегом назвал эксперт

Сегодня, 08:02 \\ Авто/Мото

Блогер считает, что данный автомобиль весьма хорош, хоть и не лишён серьезных недостатков.

Обзорщик с YouTube-канала «АвтоПроблемы» решил выяснить самые популярные проблемы подержанного корейского кроссовера KIA Sportage. Для этого он расспросил некоторых владельцев данного автомобиля, составив таким образом своеобразный ТОП главных претензий к популярному «корейцу».

Речь идёт о KIA Sportage 3-го поколения, которое появилось в России в 2016 году. Водитель убежден, что этот автомобиль смело можно хвалить по большинству параметров и ставить в пример основным конкурентам своего сегменте, и потому выяснить, что же ломается у такого «Спортэйджа» чаще всего – крайне важная задача, ведь потенциальные покупатели должны знать, к чему им готовиться.

«Большой шаг вперед по сравнению с тем, что было раньше, но есть нюансы», – в первую очередь обзорщик выделяет серийные тормоза и элементы шасси, ведь на разбитой дороге подвеска KIA Sportage изнашивается достаточно быстро. Тоже самое можно сказать о рулевой рейке, которая может застучать уже на 100 000 километров, а также о амортизаторах и передних рычагах.

Одной из главных проблем KIA Sportage водитель называет сайлентблоки и шаровые опоры, которые приходят в негодность при слишком жесткой эксплуатации. Ещё один момент – турбодизельный мотор корейского кроссовера очень требователен к прогреву и охлаждению:

«Большие нагрузки на холодный мотор приводят к появлению трещин, а выключения двигателя с раскаленной турбиной чревато выходом её из строя. В остальном же серьезных претензий нет».

Поделиться новостью:
Автор - Алекс Ройзман
Главное за неделю

KIA представит новый глобальный кроссовер KIA Seltos уже в июне

 Новинка появится в России в 2020 году.

Ждём в России: Эксперты назвали автомобильные новинки, которые выйдут на рынок летом

Некоторых из них с нетерпением ждут россияне.

Премиальная копия Chevrolet Captiva: К индийским дилерам приехал внедорожник MG Hector

Что примечательно, новая генерация самого Chevrolet Captiva пока не появилась в продаже,...

Военный «УАЗ-469» предстал в новом стильном и брутальном облике – теперь это UAZ Bor

Сеть всколыхнули рендерные изображения легендарного внедорожника по проекту независимого...

«Кошечка» KIA Sportage через 5 лет эксплуатации: Владелец поделился впечатлениями

«Откатав» на автомобиле 5 лет, автовладелец знает о своей «тачке» все.

«В салоне щупать надо было»: Владельца HAVAL H9 высмеяли в сети за обзор машины

Автомобилист решил пожаловаться «коллегам» на недостаток китайского внедорожника, чем...

Доступная новинка Geely Vision X3 2019 модельного года официально представлена китайским автоконцерном

Заманчивое предложение приобрести модернизированный «заряженный» компакт-кросс по цене...

Чем плох «Крузак»: Блогер рассказал, о чем стоит подумать перед покупкой Toyota Land Cruiser 200

«Крузак» многие считают неубиваемым внедорожником, который стоит раз купить и забыть обо...

Haval H6 разочаровал владельца слабым сцеплением

Уже на пробеге 14 500 км у китайского кроссовера сломалось сцепление. Гарантия на этот...

«АвтоВАЗ» шокировал: Все «косяки» LADA Vesta Cross после 10 000 км раскрыл блогер

Российский вседорожный седан обладает красивым дизайном, но не застрахован от...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ