«Большой шаг вперед, но есть нюанс»: Главные проблемы KIA Sportage с пробегом назвал эксперт

Блогер считает, что данный автомобиль весьма хорош, хоть и не лишён серьезных недостатков.

Обзорщик с YouTube-канала «АвтоПроблемы» решил выяснить самые популярные проблемы подержанного корейского кроссовера KIA Sportage. Для этого он расспросил некоторых владельцев данного автомобиля, составив таким образом своеобразный ТОП главных претензий к популярному «корейцу».

Речь идёт о KIA Sportage 3-го поколения, которое появилось в России в 2016 году. Водитель убежден, что этот автомобиль смело можно хвалить по большинству параметров и ставить в пример основным конкурентам своего сегменте, и потому выяснить, что же ломается у такого «Спортэйджа» чаще всего – крайне важная задача, ведь потенциальные покупатели должны знать, к чему им готовиться.

«Большой шаг вперед по сравнению с тем, что было раньше, но есть нюансы», – в первую очередь обзорщик выделяет серийные тормоза и элементы шасси, ведь на разбитой дороге подвеска KIA Sportage изнашивается достаточно быстро. Тоже самое можно сказать о рулевой рейке, которая может застучать уже на 100 000 километров, а также о амортизаторах и передних рычагах.

Одной из главных проблем KIA Sportage водитель называет сайлентблоки и шаровые опоры, которые приходят в негодность при слишком жесткой эксплуатации. Ещё один момент – турбодизельный мотор корейского кроссовера очень требователен к прогреву и охлаждению:

«Большие нагрузки на холодный мотор приводят к появлению трещин, а выключения двигателя с раскаленной турбиной чревато выходом её из строя. В остальном же серьезных претензий нет».