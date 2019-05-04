«Кто ему сварочный аппарат доверил?»: ВАЗ-2109 из «Назад в будущее» высмеяли в сети

В интернете обсуждается один из самых странных тюнингов, которые когда-либо претерпевала «девятка».

В одной из тематических групп во «ВКонтакте» появилось фото хэтчбека ВАЗ-2109, который из-за цвета кузова и тюнинга ассоциируется с фильмом «Назад в будущее» – в киноленте одной из ключевых фигур был футуристический серый хэтчбек «Делориан».

Показанная на фото «девятка» выглядит весьма странно, и даже несуразно, ведь ее передняя часть получила угловатые кузовные панели, а на капоте машины расположился огромный воздухозаборник. Этими же панелями сделано расширение кузова как спереди, так и сзади, а еще их можно увидеть на крыше автомобиля. Хэтчбек не имеет дверных ручек на задних дверях, и получил пороги.

Тюнингованный ВАЗ-2109 высмеяли в сети. Никто из пользователей не отозвался о машине положительно. «Кто ему сварочный аппарат доверил?», «ну и как это развидеть?», «когда есть машина, и некуда деть свободное время», – так зрители прокомментировали тюнинг «девятки».

Напомним, ВАЗ-2109 представляет собой хэтчбек малого класса. Он стоял на конвейере с 1987 по 2004 годы. Изначально силовую линейку модели представляли 8-клапанные карбюраторные моторы 1.1, 1.3 и 1.5, а с 1994 года машину можно было купить с инжекторным двигателем 1.5. «Девятка» была достаточно скромным автомобилем, однако его финская версия опционально оснащалась кондиционером, электростеклоподъемниками, гидроусилителем руля и люком. Всего было выпущено 1,5 млн экземпляров ВАЗ-2109.