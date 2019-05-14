«Фобии Веставода»: Пользователи сети обсудили недостатки LADA Vesta SW

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Большинство пользователей согласились с недочетами «АвтоВАЗ», на которые пожаловался один из владельцев «Весты», а другие стали сравнивать их с недостатками зарубежных конкурентов.

Автор канала Paramonov сообщил, что приобрел он LADA Vesta SW в комплектации Luxe Multimedia 1,5 месяца назад: автомобилем он в целом доволен, пользуется им уже месяца, поломок не было и «масложора» тоже. Однако он выявил для себя некоторые мелкие недочеты.

В первую очередь его смутила работа контрольных датчиков на приборной панели. В отличие от « Лады Калины», где «контрольки» загорались и не исчезали, пока владелец не заведет автомобиль, на «Весте СВ» они потухают буквально через несколько секунд после включения. Автор задался вопросом, как он в таком случае поймет, что что-то не так, когда проблема действительно возникнет.

Аналогичная претензия возникла и насчет датчика температуры: стрелка останавливается на 90 градусах, в то время как двигатель продолжает греться дальше. «Когда он покажет реальную температуру, когда я начну кипеть?» – задумался владелец.

Следующим недостатком он назвал слишком широкие стойки «Весты СВ», за которыми даже с двух метров бывает сложно разглядеть пешехода. Он добавил, что это очень опасный недочет, который «АвтоВАЗ» должен устранить.

Смутило его и качество сборки Vesta SW, в частности, слишком большой зазор между торпедо и накладками двери, щель между накладкой и ручкой, а также некрасивые швы пластика.

Часть комментаторов с претензиями владельца LADA Vesta SW согласилась: «Стойки это беда-печаль, пару раз пешеходов не замечал», «Зачем что-то улучшать – девиз АвтоВАЗа». «А я хотел Весту купить – расхотел», «Я тоже передумал, слишком много косяков вылезает», – сообщили некоторые пользователи.

Но другие подписчики сочли перечисленные недостатки LADA Vesta SW личными придирками автора, приводя в пример иномарки: «Необоснованные наезды, у меня в Тойота Королла такие же зазоры между торпедо и дверьми», «В Киа Сид вообще нет индикации температуры двигателя на приборке». «Фобии Веставода», – пошутил над жалобами автора один из комментаторов.

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Автор - Марина Кравченко
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