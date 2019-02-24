Новый кроссовер Toyota RAV4 выйдет на рынок уже осенью 2019 года

Официально объявлено о сроках старта продаж новинки, дебютировавшей еще в марте 2018 года на автосалоне в Нью-Йорке.

Пресс-служба компании Toyota дала официальное подтверждение того, что готовит новый RAV4 к старту продаж. Первым обновленный кроссовер получит Китай, старт продаж намечен на октябрь 2019 года. О поставках на российский рынок Toyota RAV4 в новом, уже пятом по счету поколении пока не говорится.

Для китайского рынка будет предложено 2 версии кроссовера: с бензиновым 2-литровым 170-сильным двигателем и 2,5-литровым 218-сильным «гибридом», каждая из которых может быть либо передне-, либо полноприводной, а также либо с 6-ступенчатым «автоматом», либо с бесступенчатым вариатором. Новинка построена на уже известной глобальной платформе GA-K TNGA, но отличается повышенной комфортабельностью и доработанной функциональностью салона. Теперь на передней панели размещается «модный» «парящий» тачскрин широкофункциональной мультимедийной системы.

При этом, несмотря на то, что Китай сможет первым оценить новинку, он лишится внедорожной версии исполнения.