Новый кроссовер Toyota RAV4 выйдет на рынок уже осенью 2019 года

Сегодня, 17:15 \\ Авто/Мото

Официально объявлено о сроках старта продаж новинки, дебютировавшей еще в марте 2018 года на автосалоне в Нью-Йорке.

Пресс-служба компании Toyota дала официальное подтверждение того, что готовит новый RAV4 к старту продаж. Первым обновленный кроссовер получит Китай, старт продаж намечен на октябрь 2019 года. О поставках на российский рынок Toyota RAV4 в новом, уже пятом по счету поколении пока не говорится.

Для китайского рынка будет предложено 2 версии кроссовера: с бензиновым 2-литровым 170-сильным двигателем и 2,5-литровым 218-сильным «гибридом», каждая из которых может быть либо передне-, либо полноприводной, а также либо с 6-ступенчатым «автоматом», либо с бесступенчатым вариатором. Новинка построена на уже известной глобальной платформе GA-K TNGA, но отличается повышенной комфортабельностью и доработанной функциональностью салона. Теперь на передней панели размещается «модный» «парящий» тачскрин широкофункциональной мультимедийной системы.

При этом, несмотря на то, что Китай сможет первым оценить новинку, он лишится внедорожной версии исполнения.

Поделиться новостью:
Автор - Алёна Лескова
Главное за неделю

Ждём в России: Эксперты назвали автомобильные новинки, которые выйдут на рынок летом

Некоторых из них с нетерпением ждут россияне.

Премиальная копия Chevrolet Captiva: К индийским дилерам приехал внедорожник MG Hector

Что примечательно, новая генерация самого Chevrolet Captiva пока не появилась в продаже,...

«В салоне щупать надо было»: Владельца HAVAL H9 высмеяли в сети за обзор машины

Автомобилист решил пожаловаться «коллегам» на недостаток китайского внедорожника, чем...

Доступная новинка Geely Vision X3 2019 модельного года официально представлена китайским автоконцерном

Заманчивое предложение приобрести модернизированный «заряженный» компакт-кросс по цене...

Чем плох «Крузак»: Блогер рассказал, о чем стоит подумать перед покупкой Toyota Land Cruiser 200

«Крузак» многие считают неубиваемым внедорожником, который стоит раз купить и забыть обо...

Как «выбросить» 1,5 миллиона рублей: О KIA Sportage 2018 года с небольшим пробегом рассказал эксперт

Рынок подержанных авто непредсказуем, однако сегмент авто с возрастом до 1-2 лет самый...

«АвтоВАЗ» шокировал: Все «косяки» LADA Vesta Cross после 10 000 км раскрыл блогер

Российский вседорожный седан обладает красивым дизайном, но не застрахован от...

«Вали отсюда – вот и вся скидка»: О сложностях покупки LADA Vesta SW из салона рассказали в сети

По словам водителей, купить новую «Весту» за наличные деньги – крайне сложно.

Кроссовер Dongfeng S560 за 620 000 рублей появился в продаже

Автомобиль претерпел обновление, в рамках которого получил изменения как салона, так и...

«Как будто для ядерных испытаний готовили»: Достоинства Haval H9 назвал блогер

Специалист рассказал, чем автомобиль лучше конкурентов, и почему машине не страшны водные...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ