«Это прокачанная Dacia Duster». Иностранцы высказали свое мнение о новой LADA 4x4

Сегодня, 18:14 \\ Авто/Мото

Концепт LADA 4x4 Vision горячо обсуждался не только в рунете – жители стран, куда «АвтоВАЗ» экспортирует свои автомобили, тоже поделились своими соображениями насчет новой «Нивы».

Пока что отечественный производитель поставляет модели Vesta, Granta и LADA 4x4 в 30 стран мира: особенно покупатели ценят последнюю за неприхотливость в обслуживании, внедорожные возможности и низкую цену.

«АвтоВАЗ» пока не делал четких заявлений и не раскрывал конкретные подробности технических характеристик и дизайна новой LADA 4x4, подчеркивая, что это всего лишь концепт. Обыватели же обсуждают слухи о высоком клиренсе будущего автомобиля и новой платформе, которая потенциально может стать CMFB-LS от Renault-Nissan.

Внешний вид концепта напомнил многим иностранцам детище Renault Group: «Это прокачанная Dacia Duster», – написал один из британских пользователей. «Стало значительно лучше по сравнению со старыми российскими концептами», – похвалил другой дизайн «Лады 4х4». «Если это достаточно хорошо для сибирской зимы, то достаточно хорошо и для меня», – захотел приобрести русскую «Ниву» австралийский комментатор. Но не всем понравился дизайн концепта: «Вообще не нравится, есть только одна «Нива», оригинальная, которую выпустили в 1976 году», – написал один из англоязычных пользователей.

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Автор - Марина Кравченко
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