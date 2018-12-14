«Кошечка» KIA Sportage через 5 лет эксплуатации: Владелец поделился впечатлениями

«Откатав» на автомобиле 5 лет, автовладелец знает о своей «тачке» все.

В сети на YouTube-канале «Саша Тамм» появилось видео обзора KIA Sportage 2014 года выпуска от непосредственного владельца, почти 5 лет назад забравшего кроссовер прямо из салона.

Это поколение Sportage уже третье, и преображение облика машины, впервые выпущенной в 1993 году, разительное – в 2010 году Sportage получил награду за лучший дизайн. Блогер отметил, что в 2014 году пришел в салон с просьбой продать ему «самое дешевое» из имеющихся вариантов комплектации KIA Sportage III. В итоге он обзавелся переднеприводным компакт-кроссом с 1,7-литровым «дизелем» с МКПП и тканевым салоном, заплатив почти 22 тысяч евро.

Автор отметил, что корейцы «справились» с задачей создать авто в спортивно-агрессивном стиле, воплотив это в «Спортейдже». Авто получилось в изюминкой, с характером во «внешности»: «как кошечка, готовая к прыжку», отметил владелец.

Расход на 1,7-литровом «дизеле» с МКПП составляет 7 л по городу и до 5 л по трассе при задействовании «круиза». Для сравнения 2-литровая дизельная версия с «автоматом» в городе «ест» 10-11 литров. Единственным субъективным недостатком мотора на своем авто владелец назвал хлопающе-цокающие звуки, издаваемые мотором из-за его малого объема.

Пришлось заменить вышедшую из строя турбину (на пробеге около 120 тысяч км), и это было самой крупной поломкой за 5 лет. То нужно проходит каждые 30 тысяч км, в среднем каждое ТО обходится в 250-300 евро.

Багажное отделение выполнено грамотно, с удобной шторкой, вместительное. Запасное колесо полноразмерное.

В салоне обнаружился качественный жесткий пластик, который за 5 лет не утратил аккуратного вида. Минимальная комплектация лишена сенсорного экрана, но дизайн и эргономика передней панели продумана удобно и стильно. В машине есть мультируль, климат-контроль, функция голосового набора, - все работает отлично, подчеркнул блогер. Однако у него остались претензии к сидениям – передние без поддержки поясницы, на заднем тесно и жестко (но есть подогрев) и к шумоизоляции (которой «просто нет»).