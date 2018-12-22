Военный «УАЗ-469» предстал в новом стильном и брутальном облике – теперь это UAZ Bor

Сегодня, 12:00 \\ Авто/Мото

Сеть всколыхнули рендерные изображения легендарного внедорожника по проекту независимого дизайнера.

Легенда советского времени и не только – авто повышенной проходимости УАЗ-469, которому «все по плечу», выпускалось Ульяновским заводом с 1972 по 2003 годы. При этом значительных изменений ни облик, ни «начинка» авто не получили, чему примером служит «рестайлинг» UAZ Hunter.

Возродить интерес к легенде и, возможно, «подкинуть» идею автопроизводителю попробовал независимый дизайнер Андрей Фандорин. Он разработал новый дизайн автомобиля – более современный и брутальный. Авто получило более «мощные» и «крупные» пропорции, что особенно четко видно по новому капоту и узким окнам. Вместе с тем, дизайн сохраняет уникальную и узнаваемую индивидуальность «УАЗа» - круглые и словно выпуклые фары, характерные проштамповки по бокам, узнаваемая радиаторная решетка.

Основа потенциальной новинки – все тот же УАЗ-469 или версия Hunter, но с рамной конструкцией шасси, независимой разрезной передней и зависимой задней подвеской с неразрезным мостом.

Авторский проект получил предварительное название UAZ Bor, которое отражает свойства повышенной проходимости и надежности машины в условиях «крепкого» российского бездорожья. Подойдет внедорожник и в качестве семейного авто для частых вылазок на природу.

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Автор - Алёна Лескова
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