«Прощай, надёжность!»: Как выбрать Skoda Octavia с пробегом, рассказал эксперт

Сегодня, 14:40 \\ Авто/Мото

В разное время концерн VAG, владеющий чешским брендом, оснащал популярный лифтбек моторами почти что одинаковой мощности, но их ресурс существенно отличался. С какими агрегатами «Октавию» нельзя покупать, рассказал автоподборщик.

В 2019 году производителей, которые выпускают долговечные автомобили, можно пересчитать по пальцам, поэтому некоторые водители идут за надёжностью на вторичный рынок. Многие считают, что при выборе Skoda Octavia или других моделей от VAG достаточно держаться подальше от турбин и DSG, но автоподборщик Дмитрий Рогов отмечает, что этого мало.

Вплоть до 2013 года Skoda Octavia можно было приобрести с 1,6-литровым BSE, развивающим 102 лошадиные силы. Это проверенный временем двигатель, которым оснащалось большое количество моделей, например, VW Jetta 5, VW Golf 6, Audi A3.

Конечно, «Октавию» с таким мотором нельзя назвать динамичной, но для повседневной езды по городу – это отличный выбор. Проблема в том, что отыскать на вторичном рынке такой автомобиль крайне сложно, ведь он устраивает большинство владельцев. Если кто-то всё же решается продать такую машину с пробегом, чаще всего она достаётся родственникам, друзьям или знакомым.

После выхода нового поколения Skoda Octavia, по мнению эксперта, можно сказать «Прощай, надёжность!» Модель получила 1,6-литровый двигатель CWVA с отдачей в 110 л. с. Он сделан на базе турбированных агрегатов, поэтому унаследовал все их минусы, а именно «масложор».

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Автор - Алина Руднева
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