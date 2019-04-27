Впечатлениями от нового Chery Tiggo 8 поделились блогеры

Сегодня, 04:00 \\ Авто/Мото

Китайский кроссовер по оценке экспертов, может стать самым популярным автомобилем в данном сегменте на отечественном рынке.

Накануне прошла официальная презентация флагманского Chery Tiggo 8, который должен стать бестселлером китайской марки. Эксперты с YouTube-канала «Auto TV Ru» поделились впечатлениями о новом поднебесном кроссовере.

Ценники на Chery Tiggo 8 китайские разработчики озвучили недавно – в минимальной комплектации паркетник обойдется в 1 000 000 рублей, а за автомобиль на «максималках» придется выложить от 1 300 000 рублей. Что интересно, так это то, что «китаец» в отличие от своих конкурентов, является «бюджетником», но с прогрессивным технологическим оснащением.

Что касается внешнего облика, то новый Chery Tiggo 8 поразил блогеров массивной радиаторной решеткой с горизонтальными секциями и светодиодной головной оптикой. Примечательно, что во внешности китайского кроссовера прослеживаются черты Skoda Kodiaq, из-за чего он меньше всего похож на типичный поднебесный паркетник.

Силовые параметры новинки представлены двумя агрегатами – 190-сильный 1,6-литровым агрегатом и 1,5-литровым 147-сильным турбодвигателем. Они работают вместе с 6-позиционной МКПП 6-скоростным «роботом». Впечатлил экспертов и «аппетит» «китайца» в смешанном цикле – кроссовер расходует на 100 км всего лишь 7,5 литров.

Размеры паркетника из Китая тоже приятно удивили блогеров, благодаря чему расширился и салон, где могут разместится пассажиры разных габаритов. «Много автомобиля за небольшие деньги», - так оценили его эксперты.

Функциональный список автомобиля тоже порадовал обзорщиков, оценивших виртуальную приборную панель, климат-контроль, прогрессивный мультимедийный центр и кнопочное зажигание. Пока неизвестно приедет ли новый Chery Tiggo 8 в Россию, но российское подразделение компании объявило, что работает над сертификацией данного паркетника для отечественного рынка.

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Автор - Михаил Соболев
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