«Если надо машину пошустрее, то это Калина»: Владелец УАЗ «Патриот» остался в восторге от возможностей LADA Kalina Cross

Владелец «Патриота» вместе с товарищем на «Калине Кросс» выехал на бездорожье, чтобы сравнить, дотягивает ли детище «АвтоВАЗ» до его внедорожника – и LADA его приятно удивила.

Автор канала Di Voise рассказал, что с мокрой и скользкой глиной на дороге после дождя LADA Kalina Cross справилась просто играючи, оторвавшись далеко вперед от «УАЗика». Далее она спокойно проехала через твердые сухие ветки и небольшие камни: «Просвет у нее просто бомбический», – восхищенно отметил водитель «Патриота».

Дальше «Калина» с такой же легкостью преодолевала любые кочки, маленькие горки и другие дорожные неровности, не уступая в проходимости

«Патриоту». «А тут ведь и не каждый кроссовер проедет», – заметил автор. Он добавил, что, однако, по такой мокрой траве LADA Kalina Cross не проехала бы так легко, если бы не была оснащена самоблокирующимся дифференциалом.

После этого автомобилисты свернули к проезду через мелкий ручеек, переложенный бревнышками, и попробовали его преодолеть. Вот тут-то «Лада Калина» и столкнулась с первыми трудностями, начав буксовать на месте. Одним колесом машина съехала в ручей, и всплеск воды от пробуксовки попал под капот, отчего пошел сильный пар. Водитель Kalina Cross ре шил дальше не рисковать, и УАЗ «Патриот» вытащил универсал с помощью троса. Однако на этом эксперимент не закончился, и «Лада» сумела забраться на крутую горку с еще влажной грязью, и проехала серьезные выбоины.

Автор остался в восторге от автомобиля друга. «На ней хоть по грибы, хоть на охоту можно ездить», – похвалил он LADA Kalina Cross и добавил, что едет она очень резво: «Если надо машину пошустрее, то это Калина».