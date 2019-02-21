Как выбрать между Honda CR-V, Mazda CX-5 и Toyota RAV4, рассказали в сети

Если первая машина в семье – «хорошо, что она есть», то к выбору второй отношение более требовательное.

Блогер, проживающий в США, поделился на своем YouTube-канале «From Kharkov To Chicago» впечатлениями от новых Honda CR-V, Mazda CX-5 и Toyota RAV4 в автосалонах. На данный момент автор уже владеет автомобилем KIA Forte с 2-литровым агрегатом и «автоматом» (Forte известен как Cerato на рынке СНГ), и авто его полностью устраивает. Для семьи необходима вторая машина.

Первый критерий выбора - кроссовер с полным приводом или возможностью подключения полного привода, так как планируются частые выезды на природу, а также после переезда семья теперь проживает за городом. Второй критерий - доступность цены (с учетом возможности покупки в кредит на несколько лет). Третий - комфорт при минимальном наборе опций. Также рассматриваются новые авто из салонов, а не машины с пробегом, потому как приобретать подержанное авто на «автомате» в Америке рискованно – не каждый американец должным образом следит за машиной и своевременно ее обслуживает.

Компакт-кросс Honda CR-V в полноприводной версии, но без дополнительных опций в минимальной комплектации в США стоит порядка 27 тысяч долларов. Авто можно приобрести в кредит на 60 месяцев под вменяемый процент. Дизайн кузова, салон, основные функции понравились блогеру, на тест-драйве машина также показала себя с положительной стороны.

Аналогичный компактный SUV Toyota RAV4 с учетом минимальной комплектации и всех возможных скидок стоит около 27,5 тысяч долларов. Дизайн привлекательный, на вид салон эргономичный, технические характеристики также внушают доверие, однако тест-драйва не было.

Mazda CX-5 отличается противоречивым сочетанием стильного внешнего облика и тесного салона с неудобными сиденьями, из-за чего от тест-драйва блогер отказался, «сняв» авто с рассмотрения.

Окончательный выбор планируется сделать после «знакомства» с Nissan Qashqai и парой моделей Subaru.