«Десятка для спортивного подвига»: Редчайший ВАЗ-21106 наповал сразил блогера

Сегодня, 08:15 \\ Авто/Мото

Гоночную «десятку» оценили в сети.

Мало кто знает о спортивном автомобиле для ралли от «АвтоВАЗ», которым является ВАЗ-21106. Ведущий YouTube-канала «Иван Зенкевич PRO автомобили» подробно рассказал о редкой машине, сразившей его наповал.

По словам блогера, такой автомобиль можно найти на рынке либо случайно, либо через знакомых, так как потенциал данной «десятки» в городе очень сложно раскрыть. Еще в 1996 году инженеры «АвтоВАЗ» начали разработку ВАЗ-21106 для участия своей команды в марафоне WRC.

В плане внешности гоночная машина является той же самой «десяткой», но при этом ВАЗ-21106 значительно шире. Помимо того, раллийный ВАЗ обзавелся круглым люком бензобака. Интересно, что таких автомобилей выпустили всего 350 экземпляров и продавали их обычные автосалоны, только по более высокой цене.

Подкапотное пространство раллийного «десятки» занимает 16-клапанный двигатель от Opel объемом 2,0 литра с мощностью 150 лошадиных сил, работающий вместе с 5-позиционной МКПП. Агрегат обзавелся кованой поршневой группой и отдельно установленным масляным радиатором, а наличие подрамника на моторе добавляет жесткости кузова и снижает уровень вибраций.

Салон на ВАЗ-21106 достаточно практичен – все системы под рукой, а также можно удобно разместится на передних и задних сиденьях. Единственным минусом интерьера гоночной «десятки» блогер назвал его скучное оформление. Помимо того, автомобиль обзавелся электрическими стеклоподъемниками и регулируемыми зеркалами.

С места раллийная «десятка» трогается очень резво, и так же ведет себя по трассе. Первую «сотню» ВАЗ-21106 набирает за 9,5 секунды. При движении на машине демонстрируются хорошая устойчивость и управляемость, а также приходит ощущение того, что можно «наказывать» водит лей старых иномарок. «Десятка для спортивного подвига», - восхищается блогер.

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Автор - Михаил Соболев
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