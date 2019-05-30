KIA представит новый глобальный кроссовер KIA Seltos уже в июне

Новинка появится в России в 2020 году.

Компания KIA собирается рассекретить свой новый компактный кроссовер Seltos уже к концу текущего месяца. Новинка станет глобальной моделью корейской марки и приедет в Россию в следующем году.

Ранее в сеть попали шпионские фотографии KIA Seltos, сделанные во время съёмок рекламного ролика. Судя по ним, внешность кроссовера выполнена в стиле концепт-кара KIA SP Signature, представленного в рамках Шанхайского автосалона.

Серийный Seltos отличается от прототипа другой оптикой, видоизменённой радиаторной решёткой и увеличенными зеркалами заднего вида. В салоне автомобиля будет находится «парящий» тачскрин мультимедийной системы.

Помимо того, будет доступна версия с моноблоком, который объединяет цифровую приборку и дисплей мультимедийки. Также среди особенностей KIA Seltos стоит выделить руль с горизонтальной планкой и особую светодиодную подсветку салона Kia Sound Mood Lighting.

Что касается моторной гаммы KIA Seltos, он получит 2.0-литровый 150-сильный «атмосферник» и 6-МКПП. Спортивная версия получит 1,6-литровый 204-сильный турбодвижок и 7-ступечатый преселективный «робот».

Добавим, что название Seltos для новой модели было выбрано в честь сына Геркулеса из древнегреческой мифологии. Маркетологи изменили первую букву в имени Celtos на S, чтобы символизировать скорость (Speed) и динамичность (Sportiness).