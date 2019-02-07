Тираж новинки составит 6 000 единиц. За машину придется выложить не менее 880 тысяч рублей.

Спецверсия Hyundai Solaris продается в России до октября текущего года. Новинка получила название Super Series, и основана на комплектации Comfort. Лимитированный «Солярис» получил навигатор, тачскрин на 7 дюймов, задние парктроники, климат-контроль и подогрев лобового стекла. Машина продается только с 1,6-литровым мотором отдачей 123 л.с. Агрегат сочетается с МКПП или АКПП.

Ранее АКЕБ сообщала, что в России падает спрос на марку Hyundai ее продажи в прошлом месяце составили 15 379 единиц, что на 3% меньше, чем в апреле 2018 года. Самой продаваемой машиной бренда в РФ остается модель Creta кроссовер №1 в стране в апреле разошелся тиражом в 6 123 единицы, в то время как годом ранее, в том же месяце, продажи паркетника составили 5 933 экземпляра.

Напомним, недавно корейцы вывели на российский рынок «подогретый» хэтчбек Hyundai i30 N. Стоимость новинки составляет от 2,2 млн рублей. Для автомобиля предусмотрен турбодвигатель 2.0, производительность которого составляет 249 л.с. С таким агрегатом хот-хэтч разгоняется до «сотни» за 6,4 с. Порог скорости автомобиля обозначен на 250 км/ч.