Denza представили новый электрокроссовер Concept X с дизайном от Mercedes-Benz

Сегодня, 22:00 \\ Авто/Мото

Совместный бренд от Daimler и BYD под именем Denza представил концепт нового электрического кроссовера, дизайн которого разработали специалисты Mercedes-Benz в Китае.

По ожиданиям экспертов, Denza Concept X выйдет на местный рынок уже через год, а пока что это всего лишь макет будущего серийного кроссовера. Автомобиль рассчитан на семерых человек и будет оснащен электрической либо гибридной силовой установкой.

Сообщается, что без подзарядки батарея Denza Concept X сможет обеспечивать кроссовер энергией в течение 500 км. Разгон от 0 до 100 машина пройдет меньше чем за 5 секунд. Кроме специального дизайна от Mercedes-Benz концепт получил колеса в 23 дюйма и необычный цвет кузова Galaxy Purple.

До этого Denza занимались производством лишь одной модели – седан Denza 500 на электрической тяге с двигателем мощностью 190 л.с. Платформу этот автомобиль тоже унаследовал от немецкого автогиганта – а именно от Mercedes-Benz B-Class 1-й генерации.

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Автор - Марина Кравченко
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