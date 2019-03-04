Стражи порядка в восторге: LADA Vesta в Словакии отправилась на службу в полиции

Сегодня, 21:00 \\ Авто/Мото

Российская модель в версии SW Cross используется для патрулирования улиц в небольшом городе Гуменне на востоке республики.

LADA Vesta в Словакии отправилась на службу в полиции. Автомобиль был приобретен на средства, взятые из бюджета Гуменне. О каких-либо технических доработках российского универсала не говорится. Но, судя по фотографиям машины, она получила полицейскую ливрею и мигалки.

Ранее в автопарке полиции Гуменне были только две машины – Škoda Fabia Mk2 2013 года и KIA Ceed первой генерации. Теперь к ним присоединился универсал LADA Vesta SW Cross, и стражи порядка в восторге от этого автомобиля. Полицейские отметили, что предыдущие две машины уже старые для полноценной службы, а вести погоню на них вовсе нет смысла. Говоря о плюсах российского универсала, правоохранители выделили его просторный салон, большое багажное отделение, высокий клиренс и ценник.

Напомним, ранее сообщалось, что компании «АвтоВАЗ» до конца года придется завершить продажи своих автомобилей в Европе, так как в регионе ужесточаются экологические нормы. При этом, отечественный автогигант сообщил, что не намерен навсегда уйти со старосветского рынка – через пару лет на нем может появиться новинка от LADA с современными технологиями, однако пока неизвестно, о какой именно модели идет речь.

К слову, LADA Vesta SW Cross остается одним из самых популярных универсалов в России. Автомобиль предлагается по цене от 683 910 рублей. Для машины предусмотрены коробки передач 5-МТ и 5-АМТ. Они сочетаются с мотором 1.6 на 106 л.с. и 1.8 на 122 л.с.

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Автор - Макс Обломов
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