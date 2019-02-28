GM готовит конкурента для Jeep Wrangler

Сегодня, 18:10 \\ Авто/Мото

Концерн GM приступил к тестам Jeep Wrangler на полигоне в Милфорде в Мичигане, а значит для популярного внедорожника готовят конкурента.

Впервые за последние десятилетия General Motors провел тест Jeep – на полигоне были замечены несколько экземпляров Wrangler Unlimited, оборудованных устройствами для сбора данных. Об этом пишет издание GM Authority.

Идея выхода конкурента Jeep Wrangler от GM обсуждалась ещё давно. Поклонники брендов, принадлежащих крупнейшей автомобильной корпорации, ожидали, что это произойдёт с выходом нового Chevy Blazer, но эту модель возродили в виде кроссовера.

Соперник Wrangler, без сомнения, должен иметь рамную конструкцию. По мнению зарубежных журналистов, идеальным вариантом стал бы выход пары внедорожников под брендами Chevrolet и GMC с новыми именами, не несущими «исторического багажа». В их основу, скорее всего, ляжет единая платформа GM VSS-T.

Выпуск новинок могут наладить на предприятии Вентцвилле, где уже выпускают пикапы пикапы GMC Canyon и Chevrolet Colorado. Инсайдеры сообщают, что руководство General Motors планирует инвестировать в этот завод около 1 млрд долларов.

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Автор - Алина Руднева
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