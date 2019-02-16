«Все ржавое до невозможности»: Блогер оценил состояние Nissan Qashqai с пробегом в 170 000 км

Подборщик авто решил взглянуть на подержанный Nissan Qashqai – осмотр показал, что с таким пробегом «японец» уже не стоит покупки.

Блогер Ярослав Ефремов сразу обнаружил, что «Кашкай» пережил ДТП: весь «передок» у него оказался перекрашенным, бампер стоял новый, как и передняя фара с левым крылом. Но, по его словам, простой обыватель с первого взгляда может это и не заподозрить.

Интерьер Nissan Qashqai тоже оказался довольно опрятным, передняя панель и руль почти не истрепались, хотя на обивке кресел уже появились некрасивые потертости. А вот перейдя к багажнику, блогер увидел, что обшивка отсека начала отваливаться, «клопы» не держат полку, а на стыках крышки с кузовом есть ржавчина. Заглянув под днище, он удивился еще больше: практически все части подвески, включая пружины амортизаторов, приобрели следы коррозии. «Все ржавое до невозможности», – прокомментировал автор.

После этого он пробил авто по базе ГИБДД, где подтвердился заявленный пробег в 170 000 км, хотя блогер заявил, что дал бы ему на вид больше 200 000 км. И резюмировал, что с такой коррозией, большим пробегом и ДТП в истории «Кашкай» покупать не стоит.

Владельцы Nissan Qashqai в комментариях отметили, что это еще не самый плохой вариант, разу него прилично сохранился интерьер: «Руль начинает облезать на 200 тыс., и от ручек в салоне отлетает краска», «У меня руль начал облазить на 120 тыс., и на ручках хром стал отваливаться».