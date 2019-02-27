Новый KIA Soul III поколения начал продаваться в России

Сегодня, 15:00 \\ Авто/Мото

Обновленная версия внедорожника KIA Soul с сегодняшнего дня официально доступна к покупке в российских автосалонах KIA по относительно демократичной цене.

Сегодня, 3 июня 2019 года официальные дилеры KIA в России объявили о начале продаж третьего поколения внедорожника KIA Soul, доступного российским автолюбителям в 11 вариантах комплектации, включая спорт-версию GT Line. Ценник стартует от отметки в 1 миллион 29 тысяч 900 рублей, а «максимальная» модель обойдется на 600 тысяч рублей дороже.

Напомним, что дебют автомобиля состоялся в Лос-Анджелесе в ноябре 2018 года. Былоо представлено новое поколение южнокорейского внедорожника на обновленной модульной платформе К2. Также несколько укрупнились габариты машины: авто стало длиннее на 56 см, колесная база увеличилась на 30 см. кроме того, произошли изменения в «облике» и конструкции кузова – стала шире дверь багажника, увеличилась вместимость багажного отделения, а погрузочная высота уменьшилась.

Под капотом новинки для российского рынка – на выбор: бензиновые моторы 1,6 л (123-сильный «атмосферник»), 2 л (150 л.с.), турбированный 1,6-литровый 200-сильный T-GDI в версии GT Line. При этом T-GDI сочетается с 7-диапазонным «роботом», 1,6-литровый агрегат с «механикой» или «автоматом», а 2-литровый мотор рассчитан на работу только с 6-ступенчатой АКПП.

На всех комплектациях установлены дисковые тормоза, системы ABS и ESC, безопасность в салрне обеспечивают 6 эйрбегов, система экстренного торможения BAS, в помощь водителю доступна система контроля давления в шинах, «помощник» на старее и подъеме и другие полезные опции современного комфортабельного авто.

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Автор - Алёна Лескова
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