Haval H6 разочаровал владельца слабым сцеплением

Сегодня, 16:03 \\ Авто/Мото

Уже на пробеге 14 500 км у китайского кроссовера сломалось сцепление. Гарантия на этот узел не распространяется, а ремонт у «официалов» обойдется в 5% от стоимости авто.

На автомобильном форуме водитель рассказал, что у Haval H6 его жены вышло из строя сцепление. Автоледи водит машины с 1995 года, а «китаец» стал её седьмым автомобилем. При этом ни разу она не сталкивалась с поломкой сцепления, даже когда ездила на подержанных авто.

Официальный дилер отказал в гарантийном ремонте, списав поломку на неправильную эксплуатацию. Заменить сцепление на Haval H6 предложили за 62 000 рублей, но ждать запчасти пришлось бы не менее 30 дней.

В конечном счете было решено поехать в другой сервис, где стоимость ремонта составила 24 000 рублей. Специалисты, занимающиеся ремонтом китайских авто, заявили, что имеют дело с заводским браком. Это можно понять по тому, что рабочая сторона диска не была сожжена или стерта.

Примечательно, что некоторые заклёпки стерлись, а другие – нет, это указывает на то, что они были разной высоты изначально. По другой версии, кривым был сам диск. Помимо этого, на нём появилась ржавчина, скорее всего, она образовалась из-за ненадлежащего хранения детали. В подтверждение этих слов автовладелец поделился фото диска сцепления.

По словам автомобилиста, при изучении вопроса он увидел, что этот дефект встречается не так уж редко, причём в некоторых случаях он проявлялся уже на 2 500-5 000 км пробега. Дилеры пользуются новизной Haval H6, из-за чего на российском рынке нелегко отыскать запчасти и мастеров, готовых взяться за ремонт этой модели, уверен водитель.

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Автор - Алина Руднева
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