Универсальный кроссовер на каждый день: О новом Renault Duster Adventure 2019 года рассказали эксперты

Сегодня, 14:00 \\ Авто/Мото

Выбирая новый автомобиль в салоне, тем более в кредит, хочется, чтобы он максимально оправдал ожидания и вложенные средства. Эксперты подсказали достойный вариант.

К экспертам канала «ТНТ International» обратился автолюбитель, выбиравший кроссовер на каждый день – семейное авто для комфортного перемещения по городу и «вылазок» на природу, надежное и экономичное. Видео о подборе подходящего варианта выложено на YouTube-канале «АВТОПАНОРАМА тесты».

Покупатель изначально рассматривал только SUV-класс и был нацелен на Renault как на популярную и внушающую доверие марку. Автосалон Renault на сегодняшний день готов предложить довольно широкую линейку кроссоверов Renault Duster с бензиновыми (1,6 л, 2 л) и дизельными (1,5 л, 2 л) двигателями, с МКПП и АКПП, в различных комплектациях.

Когда необходим максимально экономичный в плане затрат на заправку авто вариант, то оптимальным решением может стать 1,5-литровый 109-сильный «турбодизель», работающий в паре с 6-ступенчатой «механикой». Его надежности и мощи «хватит» и для городского потока, и преодоления препятствий пересеченной местности.

Если важна максимальная комфортабельность салона и управления машиной, а также определенный «изюминка» во внешнем виде, то стоит обратить внимание на лимитированную новинку 2019 модельного года Renault Duster Adventure. Это авто с подключаемым по желанию водителя полным приводом, встроенной «умной» системой R&Go, эргономичным и стильным спортивным мультирулем, современной мультимедийной системой и другими востребованными и желаемыми опциями, а также вместительным и удобным багажником, расширяемым за счет складывания заднего ряда сидений.

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Автор - Алёна Лескова
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