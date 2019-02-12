Катализатор царапает, машина виляет: Владелец рассказал о заблуждениях насчет Hyundai Solaris

Хозяин «Соляриса» решил опровергнуть распространенные мифы, связанные с эксплуатацией популярной модели авто.

Автор канала Max Zver рассказал, что один из самых частых вопросов, которые ему задают владельцы Hyundai Solaris – это планы по удалению катализатора: мол, он царапает цилиндр кусочками, которые от него откалываются. Владелец заявил, что этого не может быть, поскольку попаданию частичек катализатора препятствует поток выхлопа, а эту «страшилку» распространяют работники автосервисов.

Оспорил он и следующее утверждение о том, что машина виляет на трассе при повышении скорости. По словам владельца Hyundai Solaris, он ездит по трассе со скоростью от 90 до 120 км/ч, и ни разу задняя часть «Соляриса» не убегала в сторону, автомобиль продолжал быть адекватным и отзывчивым в управлении.

Что касается почти полного отсутствия шумоизоляции «Соляриса», на которое жалуются многие владельцы, автор сообщил, что не собирается ездить «в вакууме» и спокойно воспринимает естественные шумы от работы автомобиля. Дополнительную «шумку» же делать не планирует, потому что не знает, кто мог быть выполнить ее качественно и «не сделать хуже».

Некоторые комментаторы не согласились с автором насчет катализатора Solaris. «Был у дилера, сказал что 2-3 движка в год по гарантии перебирают именно из-за каталика», «Отстал от жизни парень, эксплуатация машинки и время покажет что бред, а что явь», – пишут пользователи.