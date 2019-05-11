«Корея порвала Шкоду»: KIA Proceed GT сразился с Skoda Octavia

Сегодня, 11:08 \\ Авто/Мото

Корейский универсал показал свои способности в битве с чешским автомобилем.

Появившийся на российском рынке KIA Proceed GT впечатляет своей внешностью, почти полностью повторяющей легендарную Porsche Panamera, но что он может против Skoda Octavia пока неизвестно. Ведущий YouTube-канала «Бородатая езда» сравнил в гонке по прямой корейский и чешский универсалы.

Под капотом «корейца» разместился 4-цилиндровый турбодвигатель объемом 1,6 литра с производительностью 200 «лошадок». Согласно паспортным данным, первую «сотню» KIA Proceed набирает за 7,5 секунды, но в реальности этот показатель составляет 7,2 секунды. Подкапотное пространство Skoda Octavia в стоковом исполнении занимает 1,8-литровый турбомотор с отдачей 180 лошадиных сил.

В первом заезде, «Октавия» вырвалась вперед, оставив «корейца» позади. Во втором заезде корейский универсал смог победить «чеха», но последний догнал «Просид» и сравнялся с ним. В третьем заезде KIA Proceed GT снова «унизил» Skoda Octavia. Блогер подчеркивает, что таким образом, «Корея порвала Шкоду».

Стоит сказать, что KIA Proceed GT помимо внешности привлекает еще мягким и плавным ходом, а также комфортом. Обзорщик отметил, что остался доволен таким автомобилем и рекомендует его к покупке.

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Автор - Михаил Соболев
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